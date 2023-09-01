Cégkönyvtár
Sigma Software
Sigma Software Fizetések

Sigma Software fizetési tartománya $8,358 teljes kompenzációban évente Toborzó alsó végén $89,550 Építőmérnök felső végén között terjed.

$160K

Szoftverfejlesztő
Median $79.9K

Backend szoftverfejlesztő mérnök

Építőmérnök
$89.6K
Termékvezető
$72.4K

Toborzó
$8.4K
Megoldásépítész
$62.4K
