Shopmonkey Fizetések

A Shopmonkey fizetése $120,600 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $299,088-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Shopmonkey. Utoljára frissítve: 9/19/2025

$160K

Üzleti műveletek
$176K
Terméktervező
$121K
Értékesítés
$141K

Szoftvermérnök
$145K
Szoftvermérnöki vezető
$299K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Shopmonkey cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $299,088 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Shopmonkey cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $145,270.

