Shopify Fizetések

A Shopify fizetése $40,655 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $367,054-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Shopify. Utoljára frissítve: 9/19/2025

$160K

Szoftvermérnök
L4 $74.8K
L5 $107K
L6 $151K
L7 $239K
L8 $312K

Mobil Szoftvermérnök

Frontend Szoftvermérnök

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Adattudós
L4 $86.9K
L5 $116K
L6 $147K
L7 $220K
Termékmenedzser
L4 $85.8K
L5 $115K
L6 $166K
L7 $197K

Terméktervező
L4 $106K
L5 $104K
L6 $150K
L7 $201K

UX Tervező

Marketing
L5 $78.6K
L6 $109K
L7 $158K
Szoftvermérnöki vezető
L7 $264K
L8 $367K
Ügyfélszolgálat
L4 $40.7K
L5 $47.7K
Adattudományi vezető
L7 $221K
L8 $279K
Pénzügyi elemző
L5 $90.4K
L6 $121K
Üzleti elemző
Median $97.9K
Értékesítési mérnök
Median $151K
Üzleti műveletek
Median $350K
Marketing műveletek
Median $102K
Toborzó
Median $130K
Megoldástervező
Median $105K

Adatarchitekt

Felhőbiztonsági Építész

Üzleti műveletek vezető
Median $106K
Emberi erőforrások
Median $90K
Értékesítés
Median $87.4K
Műszaki programvezető
Median $276K
Műszaki író
Median $66.7K
Üzletfejlesztés
Median $326K
Terméktervezési vezető
Median $315K
Programvezető
Median $150K
Kiberbiztonsági elemző
Median $109K
Könyvelő
$89.6K
Adminisztratív asszisztens
$41K
Vezérkari főnök
$109K
Szövegíró
$52.6K
Adatelemző
$164K
Grafikus tervező
$149K
Informatikus (IT)
$104K
Vezetési tanácsadó
$241K
Projektmenedzser
$69.6K
UX kutató
Median $100K
Vesting ütemezés

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Shopify cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.00% éves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.25% negyedéves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.25% negyedéves)

100%

ÉV 1

Részvény típus
RSU

A Shopify cégnél a RSUs 1 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 100% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (100.00% éves)

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

33%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A Shopify cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.25% negyedéves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.25% negyedéves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.25% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Shopify cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the L8 level évi $367,054 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Shopify cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $115,356.

Egyéb források