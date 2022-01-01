Cégjegyzék
Shopee Fizetések

A Shopee fizetése $13,594 éves teljes kompenzációtól egy Üzletfejlesztés pozícióhoz az alsó végén $231,746-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Shopee. Utoljára frissítve: 9/19/2025

$160K

Szoftvermérnök
Software Engineer $72.2K
Senior Software Engineer $120K
Expert Software Engineer $167K
Senior Expert Software Engineer $232K

Frontend Szoftvermérnök

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Adatmérnök

Produkciós Szoftvermérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

MI Mérnök

Termékmenedzser
Median $74.9K
Adatelemző
Median $57K

Üzleti elemző
Median $75.8K
Üzletfejlesztés
Median $13.6K
Adattudós
Median $91.2K
Terméktervező
Median $49.1K
Műszaki programvezető
Median $74.8K

Műszaki Projektvezető

Emberi erőforrások
Median $54.8K
Pénzügyi elemző
Median $60K
Marketing
Median $44.5K
Projektmenedzser
Median $38.7K
Toborzó
Median $70.3K
Analyst
Median $43.3K
Könyvelő
$49.8K
Üzleti műveletek
$46.9K
Üzleti műveletek vezető
$44.7K
Geológiai mérnök
$174K
Grafikus tervező
$71.2K
Informatikus (IT)
$44.2K
Jogi
$98K
Értékesítés
$41.3K
Szoftvermérnöki vezető
$225K
UX kutató
$102K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A Shopee cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

GYIK

Egyéb források