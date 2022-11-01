Cégjegyzék
ShopBack
ShopBack Fizetések

A ShopBack fizetése $15,900 éves teljes kompenzációtól egy UX kutató pozícióhoz az alsó végén $388,746-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a ShopBack. Utoljára frissítve: 9/19/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $54.4K
Termékmenedzser
Median $120K
Üzleti elemző
$44.3K

Üzletfejlesztés
$50.7K
Marketing
$49K
Terméktervező
$74.4K
Szoftvermérnöki vezető
$389K
UX kutató
$15.9K
Vesting ütemezés

5%

ÉV 1

25%

ÉV 2

70%

ÉV 3

A ShopBack cégnél a Részvény/tőke juttatások 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 5% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (5.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (25.00% éves)

  • 70% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (70.00% éves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a ShopBack cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $388,746 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ShopBack cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $52,503.

