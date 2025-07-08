Cégjegyzék
Shipwire, a CEVA Logistics Company
Shipwire, a CEVA Logistics Company Fizetések

A Shipwire, a CEVA Logistics Company medián fizetése $223,875 egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Shipwire, a CEVA Logistics Company. Utoljára frissítve: 11/30/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Szoftvermérnöki vezető
$224K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Shipwire, a CEVA Logistics Company cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $223,875 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Shipwire, a CEVA Logistics Company cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $223,875.

Egyéb források

