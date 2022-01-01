Shipt Fizetések

Cégjegyzék
A Shipt fizetése $41,078 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $362,875-ig egy Adattudós pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Shipt. Utoljára frissítve: 9/18/2025

$160K

Szoftvermérnök
L2 $105K
L3 $105K
L4 $169K
L5 $257K
L6 $279K

Backend Szoftvermérnök

Adattudós
L3 $153K
L4 $206K
L5 $363K
Termékmenedzser
Median $147K

Terméktervező
Median $110K

UX Tervező

Szoftvermérnöki vezető
Median $195K
Könyvelő
$128K
Üzleti elemző
$76.9K
Ügyfélszolgálat
$41.1K
Informatikus (IT)
Median $88.2K
Terméktervezési vezető
$201K
Programvezető
$167K
Kiberbiztonsági elemző
Median $170K
Megoldástervező
$99.1K
Műszaki programvezető
$121K
UX kutató
$162K
GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Shipt cégnél: Adattudós at the L5 level évi $362,875 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Shipt cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $152,898.

Egyéb források