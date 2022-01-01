Cégjegyzék
Shipsy
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Shipsy Fizetések

A Shipsy fizetése $16,858 éves teljes kompenzációtól egy Ügyfélszolgálat pozícióhoz az alsó végén $24,178-ig egy Szoftvermérnök pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Shipsy. Utoljára frissítve: 9/18/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
Median $24.2K
Ügyfélszolgálat
$16.9K
Termékmenedzser
$22.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Shipsy cégnél: Szoftvermérnök évi $24,178 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Shipsy cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $22,163.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Shipsy cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Razorpay
  • ClearTax
  • Tata Elxsi
  • SLK
  • People Tech Group
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források