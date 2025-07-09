Cégjegyzék
Shiprocket
Shiprocket Fizetések

A Shiprocket fizetése $6,676 éves teljes kompenzációtól egy Terméktervező pozícióhoz az alsó végén $65,083-ig egy Szoftvermérnöki vezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Shiprocket. Utoljára frissítve: 9/18/2025

$160K

Szoftvermérnök
Median $21K

Backend Szoftvermérnök

Termékmenedzser
Median $29.9K
Emberi erőforrások
$45.5K

Terméktervező
$6.7K
Szoftvermérnöki vezető
$65.1K
A legmagasabban fizető pozíció a Shiprocket cégnél: Szoftvermérnöki vezető at the Common Range Average level évi $65,083 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Shiprocket cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $29,859.

