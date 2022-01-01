Cégjegyzék
Shippo
Itt dolgozik? Igényelje cégét

Shippo Fizetések

A Shippo fizetése $94,525 éves teljes kompenzációtól egy Toborzó pozícióhoz az alsó végén $326,360-ig egy Üzleti műveletek pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Shippo. Utoljára frissítve: 9/18/2025

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Szoftvermérnök
Median $180K

Backend Szoftvermérnök

Szoftvermérnöki vezető
Median $220K
Üzleti műveletek
$326K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Üzleti műveletek vezető
$198K
Jogi
$171K
Terméktervező
$196K
Termékmenedzser
$196K
Toborzó
$94.5K
Hiányzik a pozíciód?

Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Shippo cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

Van kérdése? Kérdezze meg a közösséget.

Látogassa meg a Levels.fyi közösségét, hogy kapcsolatba lépjen különböző cégek alkalmazottaival, karriertippeket kapjon és még sok mást.

Látogasson el most!

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Shippo cégnél: Üzleti műveletek at the Common Range Average level évi $326,360 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Shippo cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $196,015.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Shippo cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Nylas
  • Zenefits
  • HackerOne
  • Drift
  • PathAI
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források