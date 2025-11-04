Cégjegyzék
A medián Termékmenedzser kompenzációs in United States csomag a ShiftKey cégnél összesen $176K yearként. Tekintsd meg a ShiftKey teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Medián fizetési csomag
company icon
ShiftKey
Product Manager
Austin, TX
Összesen évente
$176K
Szint
-
Alapbér
$160K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$16K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
5 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a ShiftKey cégnél in United States évi $214,500 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ShiftKey cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $176,000.

