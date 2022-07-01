Shift5 Fizetések

Cégjegyzék
A Shift5 fizetése $175,272 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $335,921-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Shift5. Utoljára frissítve: 11/29/2025

Értékesítés
$336K
Szoftvermérnök
$175K
A legmagasabban fizető pozíció a Shift5 cégnél: Értékesítés at the Common Range Average level évi $335,921 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Shift5 cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $255,597.

Egyéb források

