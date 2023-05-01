Cégjegyzék
Shift Paradigm
Shift Paradigm Fizetések

A Shift Paradigm medián fizetése $185,070 egy Megoldástervező pozícióhoz. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Shift Paradigm. Utoljára frissítve: 11/29/2025

Megoldástervező
$185K
Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.


GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a Shift Paradigm cégnél: Megoldástervező at the Common Range Average level évi $185,070 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Shift Paradigm cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $185,070.

Egyéb források

