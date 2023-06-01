Shibumi Fizetések

A Shibumi fizetése $85,425 éves teljes kompenzációtól egy Szoftvermérnök pozícióhoz az alsó végén $298,500-ig egy Értékesítés pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a Shibumi . Utoljára frissítve: 11/29/2025