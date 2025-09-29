Cégjegyzék
ServiceNow
ServiceNow Vezetési tanácsadó Fizetések

Tekintsd meg a ServiceNow teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025

Átlagos Teljes Juttatás

CA$161K - CA$192K
Canada
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
CA$149KCA$161KCA$192KCA$204K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

CA$227K

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
RSU

A ServiceNow cégnél a RSUs 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (6.25% negyedéves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (6.25% negyedéves)

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Vezetési tanácsadó pozícióra a ServiceNow cégnél in Canada évi CA$203,980 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A ServiceNow cégnél a Vezetési tanácsadó szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$148,994.

