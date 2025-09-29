Cégjegyzék
Service NSW
Service NSW Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Australia csomag a Service NSW cégnél összesen A$135K yearként. Tekintsd meg a Service NSW teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Service NSW
Software Engineer
Sydney, NS, Australia
Összesen évente
A$135K
Szint
Senior
Alapbér
A$135K
Stock (/yr)
A$0
Bónusz
A$0
Cégnél töltött évek
2 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
GYIK

The highest paying salary package reported for a Szoftvermérnök at Service NSW in Australia sits at a yearly total compensation of A$157,556. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Service NSW for the Szoftvermérnök role in Australia is A$124,050.

