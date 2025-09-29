Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Brazil csomag a Serpro cégnél összesen R$139K yearként. Tekintsd meg a Serpro teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Serpro
Software Engineer
Brasilia, DF, Brazil
Összesen évente
R$139K
Szint
Senior
Alapbér
R$139K
Stock (/yr)
R$0
Bónusz
R$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Serpro cégnél in Brazil évi R$269,056 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Serpro cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Brazil jelentett medián éves teljes kompenzáció R$148,310.

