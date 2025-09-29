Cégjegyzék
Sequoia Capital
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Kockázati tőkebefektető

  • Összes Kockázati tőkebefektető fizetés

Sequoia Capital Kockázati tőkebefektető Fizetések

A medián Kockázati tőkebefektető kompenzációs in United States csomag a Sequoia Capital cégnél összesen $300K yearként. Tekintsd meg a Sequoia Capital teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 9/29/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Sequoia Capital
Venture Capitalist
New York, NY
Összesen évente
$300K
Szint
-
Alapbér
$300K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
Mik a karrierszintek a Sequoia Capital?

$160K

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése

Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Kockázati tőkebefektető ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kockázati tőkebefektető pozícióra a Sequoia Capital cégnél in United States évi $600,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Sequoia Capital cégnél a Kockázati tőkebefektető szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $300,000.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Sequoia Capital cégnél

Kapcsolódó cégek

  • Veritas Capital
  • Coherent Solutions
  • Axcient
  • Andela
  • Tower Research Capital
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források