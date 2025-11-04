Cégjegyzék
Az átlagos Értékesítés teljes kompenzáció in India a Sendbird cégnél ₹5.73M és ₹8.17M yearként között mozog. Tekintsd meg a Sendbird teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₹6.56M - ₹7.68M
India
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₹5.73M₹6.56M₹7.68M₹8.17M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Sendbird cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Értékesítés pozícióra a Sendbird cégnél in India évi ₹8,168,741 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Sendbird cégnél a Értékesítés szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹5,725,100.

