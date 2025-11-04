Cégjegyzék
Sendbird Informatikus (IT) Fizetések

Az átlagos Informatikus (IT) teljes kompenzáció a Sendbird cégnél ₩41.81M és ₩57.06M yearként között mozog. Tekintsd meg a Sendbird teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

₩44.77M - ₩54.11M
Korea, South
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
₩41.81M₩44.77M₩54.11M₩57.06M
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Don't get lowballed

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

A Sendbird cégnél a Részvény/tőke juttatások 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)



GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Informatikus (IT) pozícióra a Sendbird cégnél évi ₩57,063,840 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Sendbird cégnél a Informatikus (IT) szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció ₩41,814,021.

