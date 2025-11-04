Cégjegyzék
Senacor Technologies Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Germany csomag a Senacor Technologies cégnél összesen €60.3K yearként. Tekintsd meg a Senacor Technologies teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Senacor Technologies
Software Engineer
Munich, BY, Germany
Összesen évente
€60.3K
Szint
Senior
Alapbér
€56.6K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€3.7K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
4 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Senacor Technologies cégnél in Germany évi €103,819 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Senacor Technologies cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Germany jelentett medián éves teljes kompenzáció €61,762.

