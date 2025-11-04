Cégjegyzék
Semtech
Semtech Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in India csomag a Semtech cégnél összesen ₹4.14M yearként. Tekintsd meg a Semtech teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Semtech
Staff Engineer
Pune, MH, India
Összesen évente
₹4.14M
Szint
L4
Alapbér
₹3.53M
Stock (/yr)
₹260K
Bónusz
₹353K
Cégnél töltött évek
3 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Mik a karrierszintek a Semtech?
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Semtech cégnél in India évi ₹9,744,066 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Semtech cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹4,143,943.

