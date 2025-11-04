Cégjegyzék
Semtech
Semtech Hardvermérnök Fizetések

A medián Hardvermérnök kompenzációs in Canada csomag a Semtech cégnél összesen CA$155K yearként. Tekintsd meg a Semtech teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Semtech
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Összesen évente
CA$155K
Szint
Senir Staff
Alapbér
CA$112K
Stock (/yr)
CA$20.9K
Bónusz
CA$22.3K
Cégnél töltött évek
7 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Hardvermérnök pozícióra a Semtech cégnél in Canada évi CA$171,575 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Semtech cégnél a Hardvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$111,382.

