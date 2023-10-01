Cégjegyzék
Semgrep
Főbb betekintések
    Rólunk

    Semgrep is an open source tool that helps identify bugs, vulnerabilities, and code standard violations in software. It performs static analysis and can be used to analyze third-party dependencies.

    https://semgrep.dev
    Weboldal
    2017
    Alapítás éve
    150
    Alkalmazottak száma
    $10M-$50M
    Becsült bevétel
    Központ

