Seismic
Seismic Termékmenedzser Fizetések

A medián Termékmenedzser kompenzációs in United States csomag a Seismic cégnél összesen $182K yearként. Tekintsd meg a Seismic teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/3/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Seismic
Principal Product Manager
Pittsburgh, PA
Összesen évente
$182K
Szint
-
Alapbér
$165K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$16.5K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
6 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Seismic cégnél in United States évi $220,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Seismic cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $181,500.

