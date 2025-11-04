Cégjegyzék
Segantii Capital Management Szoftvermérnök Fizetések

Az átlagos Szoftvermérnök teljes kompenzáció in United States a Segantii Capital Management cégnél $208K és $295K yearként között mozog. Tekintsd meg a Segantii Capital Management teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$235K - $268K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$208K$235K$268K$295K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Segantii Capital Management cégnél in United States évi $295,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Segantii Capital Management cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $207,500.

