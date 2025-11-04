Az átlagos Adattudós teljes kompenzáció in Hong Kong (SAR) a Segantii Capital Management cégnél HK$41.7K és HK$57.1K yearként között mozog. Tekintsd meg a Segantii Capital Management teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025
Átlagos Teljes Juttatás
Hívd meg barátaidat és közösségedet, hogy névtelenül osszák meg fizetésüket kevesebb mint 60 másodperc alatt. Több adat jobb betekintést jelent az olyan álláskeresők számára, mint te és közösségünk!