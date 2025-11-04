Cégjegyzék
SecurityScorecard
SecurityScorecard Szoftvermérnök Fizetések

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in United States csomag a SecurityScorecard cégnél összesen $167K yearként. Tekintsd meg a SecurityScorecard teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Medián fizetési csomag
company icon
SecurityScorecard
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Austin, TX
Összesen évente
$167K
Szint
L3
Alapbér
$145K
Stock (/yr)
$12K
Bónusz
$10K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
7 Év
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a SecurityScorecard cégnél in United States évi $230,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A SecurityScorecard cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $157,000.

Egyéb források