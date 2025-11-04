Cégjegyzék
A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Canada csomag a Security Compass cégnél összesen CA$108K yearként. Tekintsd meg a Security Compass teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Security Compass
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Összesen évente
CA$108K
Szint
2
Alapbér
CA$108K
Stock (/yr)
CA$0
Bónusz
CA$0
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
1 Év
Mik a karrierszintek a Security Compass?
Legfrissebb fizetési bejelentések
Közreműködés

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Security Compass cégnél in Canada évi CA$187,413 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Security Compass cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Canada jelentett medián éves teljes kompenzáció CA$104,358.

