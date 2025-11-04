Cégjegyzék
Secureworks
Secureworks Kiberbiztonsági elemző Fizetések

A medián Kiberbiztonsági elemző kompenzációs csomag a Secureworks cégnél összesen $138K yearként. Tekintsd meg a Secureworks teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Secureworks
Security Analyst
Atlanta, GA
Összesen évente
$138K
Szint
Senior Advisor
Alapbér
$130K
Stock (/yr)
$0
Bónusz
$8K
Cégnél töltött évek
7 Év
Tapasztalat (év)
8 Év
Mik a karrierszintek a Secureworks?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Kiberbiztonsági elemző pozícióra a Secureworks cégnél évi $218,000 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Secureworks cégnél a Kiberbiztonsági elemző szerepkörre jelentett medián éves teljes kompenzáció $131,500.

