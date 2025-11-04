Cégjegyzék
Second Harvest of Silicon Valley
Second Harvest of Silicon Valley Programmenedzser Fizetések

Az átlagos Programmenedzser teljes kompenzáció in United States a Second Harvest of Silicon Valley cégnél $68.1K és $98.8K yearként között mozog. Tekintsd meg a Second Harvest of Silicon Valley teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 11/4/2025

Átlagos Teljes Juttatás

$77.2K - $89.6K
United States
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány
$68.1K$77.2K$89.6K$98.8K
Gyakori Tartomány
Lehetséges Tartomány

Mik a karrierszintek a Second Harvest of Silicon Valley?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Programmenedzser pozícióra a Second Harvest of Silicon Valley cégnél in United States évi $98,770 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Second Harvest of Silicon Valley cégnél a Programmenedzser szerepkörre in United States jelentett medián éves teljes kompenzáció $68,060.

