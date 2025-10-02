A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Toronto Area a Scotiabank cégnél CA$90.2K yearként a L6 szinthez és CA$184K yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Toronto Area csomag összesen CA$120K. Tekintsd meg a Scotiabank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L6
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
