A Szoftvermérnök kompenzáció in Colombia a Scotiabank cégnél COP 184.06M yearként a L6 szinthez és COP 130.87M yearként a L7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Colombia csomag összesen COP 130.15M. Tekintsd meg a Scotiabank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L6
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
