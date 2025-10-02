Cégjegyzék
Scotiabank
Scotiabank Szoftvermérnök Fizetések Colombia helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Colombia a Scotiabank cégnél COP 184.06M yearként a L6 szinthez és COP 130.87M yearként a L7 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Colombia csomag összesen COP 130.15M. Tekintsd meg a Scotiabank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L6
(Belépő szint)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
COP 643.23M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Mik a karrierszintek a Scotiabank?

Befoglalt Munkakörök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Adatmérnök

Webfejlesztő

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Scotiabank cégnél in Colombia évi COP 269,354,338 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Scotiabank cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Colombia jelentett medián éves teljes kompenzáció COP 126,473,950.

