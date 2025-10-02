A Üzleti elemző kompenzáció in Greater Toronto Area a Scotiabank cégnél CA$87.3K yearként a L6 szinthez és CA$134K yearként a L8 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Toronto Area csomag összesen CA$99.1K. Tekintsd meg a Scotiabank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L6
CA$87.3K
CA$83.8K
CA$297.1
CA$3.2K
L7
CA$103K
CA$95K
CA$563.2
CA$7.2K
L8
CA$134K
CA$117K
CA$2.1K
CA$15.1K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
Nem találhatók fizetések
