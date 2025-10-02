Cégjegyzék
Scandit Szoftvermérnök Fizetések Poland helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Poland csomag a Scandit cégnél összesen PLN 231K yearként. Tekintsd meg a Scandit teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Scandit
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Összesen évente
PLN 231K
Szint
L3
Alapbér
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónusz
PLN 18.4K
Cégnél töltött évek
2-4 Év
Tapasztalat (év)
2-4 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Scandit cégnél in Poland évi PLN 267,097 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Scandit cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Poland jelentett medián éves teljes kompenzáció PLN 218,551.

