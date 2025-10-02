Cégjegyzék
Scaleway Szoftvermérnöki vezető Fizetések Greater Paris Area helyen

A medián Szoftvermérnöki vezető kompenzációs in Greater Paris Area csomag a Scaleway cégnél összesen €65.5K yearként. Tekintsd meg a Scaleway teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Scaleway
Software Engineering Manager
Paris, IL, France
Összesen évente
€65.5K
Szint
-
Alapbér
€60.8K
Stock (/yr)
€0
Bónusz
€4.7K
Cégnél töltött évek
1 Év
Tapasztalat (év)
18 Év
GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnöki vezető pozícióra a Scaleway cégnél in Greater Paris Area évi €79,064 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Scaleway cégnél a Szoftvermérnöki vezető szerepkörre in Greater Paris Area jelentett medián éves teljes kompenzáció €65,490.

