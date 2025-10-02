Cégjegyzék
  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Northern Virginia Washington DC

Scale AI Szoftvermérnök Fizetések Northern Virginia Washington DC helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Northern Virginia Washington DC a Scale AI cégnél összesen $362K yearként a L4 szinthez. A medián yeares kompenzációs in Northern Virginia Washington DC csomag összesen $325K. Tekintsd meg a Scale AI teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L3
(Belépő szint)
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$362K
$180K
$182K
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Megtekintés 2 További szintek
Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Vesting ütemezés

25%

ÉV 1

25%

ÉV 2

25%

ÉV 3

25%

ÉV 4

Részvény típus
Options

A Scale AI cégnél a Options 4 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (25.00% éves)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (2.08% havi)

  • 25% a következő időszakban válik esedékessé: 4th-ÉV (2.08% havi)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Befoglalt Munkakörök

Új Munkakör Beküldése

Gépi Tanulás Mérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Scale AI cégnél in Northern Virginia Washington DC évi $625,700 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Scale AI cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Northern Virginia Washington DC jelentett medián éves teljes kompenzáció $325,000.

