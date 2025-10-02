Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
SberMegaMarket Szoftvermérnök Fizetések Moscow Metro Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Moscow Metro Area csomag a SberMegaMarket cégnél összesen RUB 3.84M yearként. Tekintsd meg a SberMegaMarket teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
SberMegaMarket
Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Összesen évente
RUB 3.84M
Szint
Middle
Alapbér
RUB 3.84M
Stock (/yr)
RUB 0
Bónusz
RUB 0
Cégnél töltött évek
0 Év
Tapasztalat (év)
3 Év
Mik a karrierszintek a SberMegaMarket?

RUB 13.36M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Kompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

