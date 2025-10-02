A Szoftvermérnöki vezető kompenzáció in Moscow Metro Area a Sberbank cégnél RUB 4.16M yearként a L12 szinthez és RUB 8.2M yearként a L13 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Moscow Metro Area csomag összesen RUB 5.26M. Tekintsd meg a Sberbank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.16M
RUB 3.54M
RUB 0
RUB 627K
L13
RUB 8.2M
RUB 6.11M
RUB 0
RUB 2.09M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
