  • Fizetések
  • Szoftvermérnök

  • Összes Szoftvermérnök fizetés

  • Saint Petersburg Metro Area

Sberbank Szoftvermérnök Fizetések Saint Petersburg Metro Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Saint Petersburg Metro Area a Sberbank cégnél RUB 1.92M yearként a L7 szinthez és RUB 5.62M yearként a L13 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Saint Petersburg Metro Area csomag összesen RUB 3.34M. Tekintsd meg a Sberbank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L7
(Belépő szint)
RUB 1.92M
RUB 1.82M
RUB 19.1K
RUB 74.9K
L8
RUB 2.37M
RUB 2.09M
RUB 87.5K
RUB 193K
L9
RUB 2.94M
RUB 2.68M
RUB 86.8K
RUB 172K
L10
RUB 3.09M
RUB 2.73M
RUB 90.5K
RUB 271K
Megtekintés 4 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Sberbank?

Befoglalt Munkakörök

Mobil Szoftvermérnök

Frontend Szoftvermérnök

Gépi Tanulás Mérnök

Backend Szoftvermérnök

Full-Stack Szoftvermérnök

Minőségbiztosítási (QA) Szoftvermérnök

Adatmérnök

DevOps Mérnök

Webhely Megbízhatósági Mérnök

Rendszermérnök

Fejlesztői Képviselő

Kutató Tudós

MI Mérnök

GYIK

Das bestbezahlte Vergütungspaket für einen Szoftvermérnök bei Sberbank in Saint Petersburg Metro Area liegt bei einer jährlichen Gesamtvergütung von RUB 5,619,488. Dies beinhaltet das Grundgehalt sowie mögliche Aktienentschädigungen und Boni.
Die mediane jährliche Gesamtvergütung bei Sberbank für die Position Szoftvermérnök in Saint Petersburg Metro Area beträgt RUB 2,840,813.

Egyéb források