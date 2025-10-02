Cégjegyzék
Sberbank
Sberbank Szoftvermérnök Fizetések Moscow Metro Area helyen

A Szoftvermérnök kompenzáció in Moscow Metro Area a Sberbank cégnél RUB 1.85M yearként a L7 szinthez és RUB 6.2M yearként a L14 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Moscow Metro Area csomag összesen RUB 3.9M. Tekintsd meg a Sberbank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L7
(Belépő szint)
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Megtekintés 4 További szintek
RUB 13.36M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Sberbank?

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Szoftvermérnök pozícióra a Sberbank cégnél in Moscow Metro Area évi RUB 7,835,148 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Sberbank cégnél a Szoftvermérnök szerepkörre in Moscow Metro Area jelentett medián éves teljes kompenzáció RUB 4,170,881.

Egyéb források