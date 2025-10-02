A Szoftvermérnök kompenzáció in Moscow Metro Area a Sberbank cégnél RUB 1.85M yearként a L7 szinthez és RUB 6.2M yearként a L14 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Moscow Metro Area csomag összesen RUB 3.9M. Tekintsd meg a Sberbank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L7
RUB 1.85M
RUB 1.81M
RUB 39.5K
RUB 8.6K
L8
RUB 2.57M
RUB 2.4M
RUB 94.5K
RUB 78.6K
L9
RUB 2.9M
RUB 2.52M
RUB 210K
RUB 171K
L10
RUB 3.43M
RUB 3.02M
RUB 114K
RUB 303K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
