Sberbank Projektmenedzser Fizetések Moscow Metro Area helyen

A Projektmenedzser kompenzáció in Moscow Metro Area a Sberbank cégnél RUB 2.43M yearként a L7 szinthez és RUB 9.47M yearként a L13 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Moscow Metro Area csomag összesen RUB 4.03M. Tekintsd meg a Sberbank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L7
RUB 2.43M
RUB 2.43M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.66M
RUB 3.3M
RUB 0
RUB 369K
Megtekintés 4 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

Legfrissebb fizetési bejelentések
GYIK

The highest paying salary package reported for a Projektmenedzser at Sberbank in Moscow Metro Area sits at a yearly total compensation of RUB 11,002,422. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Sberbank for the Projektmenedzser role in Moscow Metro Area is RUB 4,031,787.

