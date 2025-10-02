A Projektmenedzser kompenzáció in Moscow Metro Area a Sberbank cégnél RUB 2.43M yearként a L7 szinthez és RUB 9.47M yearként a L13 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Moscow Metro Area csomag összesen RUB 4.03M. Tekintsd meg a Sberbank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L7
RUB 2.43M
RUB 2.43M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.66M
RUB 3.3M
RUB 0
RUB 369K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
