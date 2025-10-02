Cégjegyzék
Sberbank
Itt dolgozik? Igényelje cégét
    Levels FYI Logo
  • Fizetések
  • Termékmenedzser

  • Összes Termékmenedzser fizetés

  • Moscow Metro Area

Sberbank Termékmenedzser Fizetések Moscow Metro Area helyen

A Termékmenedzser kompenzáció in Moscow Metro Area a Sberbank cégnél RUB 11.19M yearként a L7 szinthez és RUB 16.17M yearként a L14 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Moscow Metro Area csomag összesen RUB 3.85M. Tekintsd meg a Sberbank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L7
RUB 11.19M
RUB 8.76M
RUB 0
RUB 2.42M
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Megtekintés 4 További szintek
Javadalmazás hozzáadásaSzintek összehasonlítása

RUB 13.36M

Kapd meg, amit megérdemelsz

Több ezer ajánlatot tárgyaltunk már ki, és rendszeresen érünk el 30 ezer dollár+ (néha 300 ezer dollár+) növekedést. Tárgyaltasd ki a fizetésed vagy a önéletrajzod átnézését kérd igazi szakértőktől - olyan toborzóktól, akik ezt naponta csinálják.

Legfrissebb fizetési bejelentések
HozzáadásKomp hozzáadásaKompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Adatok exportálásaNyitott állások megtekintése
Gyakorlati fizetések

Közreműködés
Mik a karrierszintek a Sberbank?

Kapj Ellenőrzött Fizetéseket a Postaládádba

Iratkozz fel az ellenőrzött Termékmenedzser ajánlatokra.E-mailben megkapod a kompenzációs részletek részletes bontását. Tudj Meg Többet

Ez az oldal a reCAPTCHA és a Google Adatvédelmi Irányelvei és Szolgáltatási Feltételei védelmében áll.

GYIK

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Termékmenedzser pozícióra a Sberbank cégnél in Moscow Metro Area évi RUB 16,165,672 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Sberbank cégnél a Termékmenedzser szerepkörre in Moscow Metro Area jelentett medián éves teljes kompenzáció RUB 3,874,941.

Kiemelt állások

    Nem találtunk kiemelt állásokat a Sberbank cégnél

Kapcsolódó cégek

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Összes cég megtekintése ➜

Egyéb források