A Information Technologist (IT) kompenzáció in Moscow Metro Area a Sberbank cégnél RUB 1.63M yearként a L7 szinthez és RUB 2.48M yearként a L9 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Moscow Metro Area csomag összesen RUB 2.11M. Tekintsd meg a Sberbank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L7
RUB 1.63M
RUB 1.52M
RUB 0
RUB 118K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 2.48M
RUB 2.24M
RUB 0
RUB 239K
L10
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
