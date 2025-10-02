A Adattudós kompenzáció in Moscow Metro Area a Sberbank cégnél RUB 1.8M yearként a L7 szinthez és RUB 6.45M yearként a L13 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Moscow Metro Area csomag összesen RUB 4.1M. Tekintsd meg a Sberbank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
