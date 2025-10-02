A Adatelemző kompenzáció in Moscow Metro Area a Sberbank cégnél RUB 1.57M yearként a L7 szinthez és RUB 4.94M yearként a L11 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Moscow Metro Area csomag összesen RUB 2.83M. Tekintsd meg a Sberbank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
