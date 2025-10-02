Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Sberbank Üzleti elemző Fizetések Moscow Metro Area helyen

A Üzleti elemző kompenzáció in Moscow Metro Area a Sberbank cégnél RUB 1.98M yearként a L7 szinthez és RUB 4.19M yearként a L11 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Moscow Metro Area csomag összesen RUB 2.63M. Tekintsd meg a Sberbank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Átlagos Kompenzáció Szint
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
RUB 13.36M

Legfrissebb fizetési bejelentések
Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Közreműködés
Mik a karrierszintek a Sberbank?

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Üzleti elemző en Sberbank in Moscow Metro Area está en una compensación total anual de RUB 4,757,188. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Sberbank para el puesto de Üzleti elemző in Moscow Metro Area es RUB 2,700,624.

