A Üzleti elemző kompenzáció in Moscow Metro Area a Sberbank cégnél RUB 1.98M yearként a L7 szinthez és RUB 4.19M yearként a L11 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Moscow Metro Area csomag összesen RUB 2.63M. Tekintsd meg a Sberbank teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
