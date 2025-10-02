Cégjegyzék
Itt dolgozik? Igényelje cégét
Sauce Labs Szoftvermérnök Fizetések Warsaw Metropolitan Area helyen

A medián Szoftvermérnök kompenzációs in Warsaw Metropolitan Area csomag a Sauce Labs cégnél összesen PLN 355K yearként. Tekintsd meg a Sauce Labs teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025

Medián fizetési csomag
company icon
Sauce Labs
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Összesen évente
PLN 355K
Szint
Staff
Alapbér
PLN 355K
Stock (/yr)
PLN 0
Bónusz
PLN 0
Cégnél töltött évek
4 Év
Tapasztalat (év)
10 Év
Legfrissebb fizetési bejelentések
Kompenzáció hozzáadása

Cég

Helyszín | Dátum

Szint megnevezése

Címke

Tapasztalat évei

Összesen / Cégnél

Teljes kompenzáció

Alap | Részvény (év) | Bónusz
Nem találhatók fizetések
Gyakorlati fizetések

Közreműködés

GYIK

Egyéb források