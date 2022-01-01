SAP Fizetések

A SAP fizetése $23,270 éves teljes kompenzációtól egy Szövegíró pozícióhoz az alsó végén $487,550-ig egy Üzleti műveletvezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a SAP. Utoljára frissítve: 11/15/2025
Keress minden fizetést a kompenzációs oldalunkon vagy add hozzá a fizetésed hogy segíts feloldani az oldalt.
33.3%
ÉV 1
33.3%
ÉV 2
33.4%
ÉV 3
A SAP cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)
33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)
33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.40% éves)
20%
ÉV 1
40%
ÉV 2
40%
ÉV 3
A SAP cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)
40% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (40.00% éves)
40% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (40.00% éves)
33%
ÉV 1
33%
ÉV 2
34%
ÉV 3
A SAP cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:
33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.25% negyedéves)
33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.25% negyedéves)
34% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.50% negyedéves)
