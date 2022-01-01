Cégjegyzék
SAP Fizetések

A SAP fizetése $23,270 éves teljes kompenzációtól egy Szövegíró pozícióhoz az alsó végén $487,550-ig egy Üzleti műveletvezető pozícióhoz a felső végén mozog. A Levels.fyi névtelen és ellenőrzött fizetési adatokat gyűjt a SAP. Utoljára frissítve: 11/15/2025

Szoftvermérnök
T1 $69.6K
T2 $80.2K
T3 $103K
T4 $129K
T5 $186K

Frontend szoftvermérnök

Backend szoftvermérnök

Full-Stack szoftvermérnök

Produkciós szoftvermérnök

DevOps mérnök

AI mérnök

Terméktervező
T1 $120K
T2 $135K
T3 $167K

UX tervező

Értékesítés
T1 $123K
T2 $117K
T3 $237K
T4 $343K
T5 $381K

Ügyfélvezető

Adattudós
T1 $70.6K
T2 $74.1K
T3 $96.8K
T4 $131K
Termékmenedzser
T2 $74.3K
T3 $98.9K
T4 $126K
Marketing
T2 $137K
T3 $213K
T4 $233K
Megoldástervező
T3 $46K
T4 $74.9K

Adat architekt

Felhő architekt

Szoftvermérnöki vezető
Median $78.4K
Vezetési tanácsadó
Median $82.5K
Projektmenedzser
Median $143K
Ügyfélelégedettség
Median $128K
Technikai programmenedzser
Median $120K
Emberi erőforrás
Median $57.7K
Értékesítési mérnök
Median $114K
Üzleti elemző
Median $74.9K
Informatikus (IT)
Median $82.8K
Könyvelő
$39.1K
Adminisztratív asszisztens
$74.5K
Üzleti műveletek
$162K
Üzleti műveletvezető
$488K
Üzletfejlesztés
$40.9K
Vezérkari főnök
$160K
Szövegíró
$23.3K
Ügyfélszolgálat
$76.5K
Ügyfélszolgálati műveletek
$53.8K
Adatelemző
$110K
Adattudományi vezető
$238K
Létesítménymenedzser
$80K
Grafikus
$104K
Hardvermérnök
$136K
Jogi
$271K
Terméktervezési vezető
$296K
Programmenedzser
$128K
Toborzó
$199K
Bevételi műveletek
$95.2K
Kiberbiztonsági elemző
$81.1K
Teljes kompenzáció
$83.3K
UX kutató
$95.3K
Kockázati tőkés
$121K
Vesting ütemezés

33.3%

ÉV 1

33.3%

ÉV 2

33.4%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A SAP cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (33.30% éves)

  • 33.3% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (33.30% éves)

  • 33.4% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (33.40% éves)

20%

ÉV 1

40%

ÉV 2

40%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A SAP cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 20% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (20.00% éves)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (40.00% éves)

  • 40% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (40.00% éves)

33%

ÉV 1

33%

ÉV 2

34%

ÉV 3

Részvény típus
RSU

A SAP cégnél a RSUs 3 éves vesting ütemezés alá tartozik:

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 1st-ÉV (8.25% negyedéves)

  • 33% a következő időszakban válik esedékessé: 2nd-ÉV (8.25% negyedéves)

  • 34% a következő időszakban válik esedékessé: 3rd-ÉV (8.50% negyedéves)

GYIK

A legmagasabban fizető pozíció a SAP cégnél: Üzleti műveletvezető at the Common Range Average level évi $487,550 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A SAP cégnél jelentett medián éves teljes kompenzáció $114,363.

