A Szoftvermérnök kompenzáció in Greater Seattle Area a SAP Concur cégnél $130K yearként a T2 szinthez és $243K yearként a T4 szinthez között mozog. A medián yeares kompenzációs in Greater Seattle Area csomag összesen $185K. Tekintsd meg a SAP Concur teljes kompenzációs csomagjainak alapfizetés, részvény és bónusz bontását. Utoljára frissítve: 10/2/2025
Szint neve
Összesen
Alapfizetés
Részvény
Bónusz
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$119K
$944
$9.7K
T3
$174K
$150K
$7.7K
$16.2K
T4
$243K
$190K
$31.7K
$21.2K
Cég
Szint megnevezése
Tapasztalat évei
Teljes kompenzáció
|Nem találhatók fizetések
